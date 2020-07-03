В Крыму разрешили открыть кинотеатры и проводить спортивные игры при 10% зрителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Крыма сняли ограничения из-за пандемии нового коронавируса, распространявшиеся на работу кинотеатров, а также разрешили проводить спортивные игры при 10% зрителей. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

В республике с 17 марта, в соответствии с указом главы региона Сергея Аксенова, введен режим повышенной готовности. С 12 мая на полуострове началось постепенное смягчение режима ограничений. С 15 июня стартовал курортный сезон, а с 1 июля отели и гостиницы могут принимать туристов из других регионов страны.

Поправки внесены в подпункт 4.1 указа, касающийся действующих ограничений из-за пандемии нового коронавируса. "Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, игровые виды спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа", - говорится в тексте документа.

В субботу, 4 июля, после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновится чемпионат Крыма по футболу, сообщили ранее в пресс-службе Крымского футбольного союза. Он был приостановлен 19 марта.

В Крыму по состоянию на 3 июля выявлено 712 случаев нового коронавируса. Лечение проходят 131 человек, выписаны с выздоровлением - 553. Умерли - 29.