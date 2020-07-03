Бригада врачей из Москвы отправилась в Тыву для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мультидисциплинарная бригада врачей из Москвы отправилась в Республику Тыву для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Десять столичных медиков отправились в Республику Тыву, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет хирург Константин Покровский, заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова", - говорится в сообщении.

В составе бригады пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты и врач-рентгенолог. Это врачи ведущих столичных стационаров, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом: городских клинических больниц № 67 имени Л. А. Ворохобова, имени В. В. Вересаева, имени М. Е. Жадкевича, Инфекционной клинической больницы № 2, Института имени Н. В. Склифосовского, а также городской поликлиники № 175.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. Также в ближайшее время в Тыву будет направлен медицинский груз, включающий в себя мобильный компьютерный томограф, специализированные кровати, пульсоксиметры, оборудование для неинвазивной вентиляции легких, концентраторы и увлажнители кислорода, а также инфузионные стойки.

"Столичные специалисты оценят обстановку в регионе и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей", - отмечается в материале.

Ранее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для помощи в борьбе с коронавирусом бригады врачей были направлены в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан, в Забайкальский край, во Владимир и Псков, на Камчатку, в Ханты-Мансийск, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.