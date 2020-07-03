Психологи и учителя рассказали, как пережить стресс во время ЕГЭ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) среди выпускников образовательных учреждений начался в России 3 июля. О том, как справиться со стрессом перед испытаниями, не сорвать экзамены из-за перенапряжения и достойно выйти на новый жизненный этап, рассказали в пятницу ТАСС московские психологи и учителя.

По данным Департамента образования и науки Москвы, в первый день школьникам предстояло сдать экзамены по литературе, географии и информатике. Со следующей недели начнется период сдачи обязательных предметов - 6-7 июля пройдет экзамен по русскому языку. Полезную информацию по подготовке к ЕГЭ можно узнать на столичном портале "Школа большого города" в разделе "В помощь выпускнику - 2020", где собраны диагностические работы, онлайн-занятия, консультации психологов и другие полезные для выпускников сведения.

"Столичные педагоги ежедневно, согласно расписанию, продолжают проводить онлайн-консультации для выпускников, выбравших их предмет для ЕГЭ. Все занятия проходят в онлайн-формате. Они удобны и полезны тем, что учителя вместе с ребятами определяют темп, объем и время их проведения, то есть подходят индивидуально к каждому одиннадцатикласснику" - сказали ТАСС в департаменте.

Переключать внимание

Одной из основных составляющих подготовки, помимо знания предмета, является и умение справляться со стрессом. И здесь, по мнению психологов, важно научиться правильно организовывать свое время и помнить про отдых после экзамена. "После ЕГЭ нужно отдыхать. Возьмите паузу как минимум на сутки - в это время подойдет любая деятельность, которая не связана с работой интеллекта. Спите, катайтесь на велосипеде, вяжите, читайте беллетристику. Поделитесь впечатлениями с окружающими, выплесните свои эмоции - через речевую активность снимается напряжение и уходит эмоциональный накал. Это позволит пережить ситуацию и спокойно перейти к следующему жизненному этапу", - пояснили в городском психолого-педагогическом центре.

В период ожидания результата специалисты рекомендуют актуализировать информацию о правилах приема в выбранные вузы, отслеживать ситуацию, чтобы понимать свою конкурентоспособность. "Получите баллы - уже будет готовый план действий. Еще в ожидании можно найти хороший продолжительный сериал: накал страстей и перипетии сюжета снимут тревогу и переключат внимание, время пролетит быстрее", - добавили в центре.

Правильное распределение ресурсов может помочь и тем, кто поступает в вузы, где понадобится сдача вступительных экзаменов. В таком случае психологи призывают школьников для начала осознать, что большая часть пути уже пройдена. "Уже есть опыт прохождения экзаменационных испытаний, наработаны действенные технологии подготовки, сделаны первые выводы о результатах. Двигайтесь дальше: ваша внутренняя мотивация будет вам дополнительным ресурсом", - отметили в городском психолого-педагогическом центре.

Опираться на собственный опыт

Учитель русского языка и литературы школы № 2006 Виктория Агатова, чтобы преодолеть стресс, рекомендует вспомнить опыт прежних экзаменов. "Мы с учащимися вспоминаем о том первом опыте, который дети получили в конце девятого класса, сдавая ОГЭ (основной госэкзамен). Ведь наша взрослость проявляется в том, что мы осознанно руководим своим внутренним состоянием, понимаем, что настал тот момент, когда мы можем доказать себе и миру, что мы готовы к новому большому этапу нашего жизненного пути. Я всегда учу своих учеников осознанно выполнять любую деятельность, четко понимать, как и зачем я сейчас делаю это", - сказала она ТАСС, добавив, что также важно помнить о распорядке дня, системной, четкой подготовке к экзамену.

По мнению учителя математики высшей квалификационной категории школы № 57 Рафаила Гордина, день, предшествующий экзамену, полезно провести с удовольствием. Например, посмотреть интересный фильм, почитать книгу, поиграть в любимую игру, поболтать с друзьями, погулять, а затем выспаться. "Накануне перед ЕГЭ, например, в первой половине дня можно что-то повторить. Если вы сдаете экзамен по математике, то можно освежить в памяти приемы решений тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений. А во второй половине точно ничем таким заниматься не нужно", - сказал он.