Суд в Вологде оштрафовал женщину за двойное голосование по поправкам к конституции

ВОЛОГДА, 3 июля. /ТАСС/. Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 68 в Вологде назначил штраф в 30 тыс. рублей местной жительнице Ирине Соколовой за двойное голосование по поправкам к Конституции РФ, сообщила пресс-служба судов области.

"Мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности в отношении Ирины Соколовой по ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ ("Получение в избирательной комиссии бюллетеня для общероссийского голосования для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния"). Мировой судья, исследовав материалы дела, с учетом смягчающего и отсутствия отягчающих обстоятельств назначил Соколовой наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 26 июня Соколова на избирательном участке № 324 в Вологде получила бюллетень для общероссийского голосования и проголосовала. Затем в этот же день на выездном избирательном участке № 324 на придомовой территории Соколова получила еще один бюллетень и вновь проголосовала.

В суде Соколова это признала и пояснила, что после получения второго бюллетеня позвонила в избирательную комиссию области и сообщила об этом, надеясь, что звонок поможет наладить четкую работу участковых избирательных комиссий на местах и предотвратить подобные нарушения в дальнейшем.

В областном избиркоме расценили произошедшее как спланированную провокацию и оперативно передали все материалы в правоохранительные органы. Как объяснил ранее председатель избиркома области Денис Зайцев, нарушение совершила член территориальной избирательной комиссии по Вологодскому району от партии КПРФ. Женщина в составе комиссии с 2017 года и не могла не знать, что двойное голосование запрещено российскими законами, отмечал Зайцев.