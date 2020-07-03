Жители Карачаевска с коронавирусом смогут получить бесплатные лекарства в аптеке

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. В Карачаевске Карачаево-Черкесии жители с коронавирусом, которые лечатся в домашних условиях, смогут получить бесплатные лекарства для борьбы с инфекцией в одной из аптек города. Для того, чтобы получить препараты, необходимо предоставить назначение врача, сообщил ТАСС в пятницу заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Нам поставили лекарства от спонсоров, и вот сегодня одну часть мы отгрузили в Карачаевскую центральную городскую и районную больницу, другую - в одну из аптек города. Это именно для амбулаторного лечения: витамины, антибиотики - все, что нужно для лечения коронавируса. Просто человек должен предоставить назначение врача с подписью и печатью, после этого ему выдадут все, что назначено. А больница будет распространять лекарства амбулаторным пациентам посредством фельдшерско-акушерских пунктов, через терапевтов", - рассказал Караев.

Он отметил, что в общей сложности больница и аптека получили более 10 наименований препаратов на сумму около 1,5 млн рублей. "Сама по себе стоимость базового набора для лечения коронавируса начинается от 5 тыс. рублей, это минимум для одного курса, на одного человека. Поэтому после ситуации, когда не было работы, был введен режим самоизоляции, и многие жители оказались в сложной ситуации, появилась необходимость оказать адресную помощь", - добавил заммэра. По его словам, ранее администрацией уже была проведена акция по передаче лекарств в Карачаевскую центральную городскую и районную больницу для амбулаторных больных на сумму около 1 млн рублей.

В других городах и районах Карачаево-Черкесии волонтеры также раздают лекарства для борьбы с коронавирусом, доставляя их на дом по заявкам. Так, благотворительный фонд "Самира" передал пациентам с коронавирусом со всей республики лекарства на 1 млн рублей. Также медики фонда бесплатно протестировали на вирус около 500 человек.

С 23 июня Карачаево-Черкесия перешла к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений: открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. 1 июня в региональном оперштабе сообщили о том, что пик распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии преодолен.

За последние сутки в республике выявили 62 случая заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 3 730 случаев инфицирования, 1 673 жителя выздоровели, 15 человек умерли.