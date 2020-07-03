В Москве журналиста Азара задержали на пикете в поддержку Светланы Прокопьевой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Журналист Илья Азар и еще около десяти человек задержаны в Москве на пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой прокуратура требует назначить шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма. Как передает корреспондент ТАСС с места события, всех задержанных забрали в автозак.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой возбудили 5 февраля 2019 года, предварительное следствие продлевалось несколько раз. Псковская журналистка обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

В пятницу прокуратура во время прений в Псковском областном суде попросила шесть лет колонии общего режима с последующим запретом заниматься журналистикой в течение четырех лет для журналистки.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", когда в октябре 2018 года погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".