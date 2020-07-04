Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,5 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 42 223 - до 1 539 081. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Минздрава страны.

Как следует из последней сводки, за минувшие сутки зафиксированы 1 290 смертей от последствий инфекции. В общей сложности умерли 63 174 человека, выздоровели свыше 868 тыс. пациентов.

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. В нем насчитываются свыше 534 тыс. инфицированных и 29 062 умерших. Вторым по количеству подтвержденных случаев заражения продолжает оставаться северо-восток страны. В девяти штатах этого региона выявлено более 526 тыс. случаев инфицирования и 20 409 умерших от заболеваний, вызываемых инфекцией.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны (почти 281 тыс. инфицированных). Там от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 864 пациента. В центральных и западных штатах, где массовое распространение инфекции началось позже, число заразившихся увеличилось до 108,5 тыс., умерли 2 045 человек. Меньше всего инфицированных отмечено на юге (около 89 тыс.), там умерли 1 794 пациента с коронавирусом.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения (на первом месте - США). В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов заражения.