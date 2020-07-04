В Забайкалье возобновили работу закрытые из-за коронавируса базы отдыха

ЧИТА, 4 июля. /ТАСС/. Базы отдыха в Забайкальском крае, которые с начала апреля были закрыты из-за распространения в России коронавируса нового типа, открылись с субботы с разрешения краевых властей, соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном портале региона.

"Определить, что временное жилье в местах отдыха предоставляется гражданам базами отдыха путем одноместного (семейного) размещения граждан в номере, имеющем отдельный вход с улицы", - говорится в постановлении.

Документ обязывает сотрудников баз отдыха проводить генеральную уборку с дезинфицирующими средствами, а также обеспечить дистанцирование между посетителями не менее 1,5 м.

Кроме того, на базах должны действовать доставка еды в номер в одноразовой посуде и запрет на использование бассейнов, соляриев и саун.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 3 353 случая заражения коронавирусом, вылечены 2 275 человек, 43 пациента умерли. С конца мая в регионе работают бригады московских врачей, которые помогают местным медикам в борьбе с коронавирусом. С 6 июня в Чите функционирует мобильный военный госпиталь.