В Индии выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Индии возросло на 22 771, общее число инфицированных таким образом достигло 648 315. Об этом сообщает в субботу индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте.

Суточный рост числа инфицированных стал новым рекордом в стране за все время пандемии, предыдущий рекорд был установлен в минувшую пятницу и составлял 20 903. Как сообщает ведомство, число умерших увеличилось за 24 часа на 442 и достигло 18 655. В больницах страны проходят лечение 235 433 пациента, выздоровели 394 227.

Накануне главное управление по контролю за оборотом лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India) сообщило о том, что начались клинические испытания созданной в Индии вакцины против коронавирусной инфекции, получившей название COVAXIN. Это инактивированная вакцина, созданная из штамма вируса SARS-CoV-2, которую разработала базирующаяся в Хайдарабаде компания Bharat Biotech. Ожидается, что ее производство может начаться уже в середине августа. В Индии рассчитывают, что запуск этой вакцины поможет остановить распространение инфекции.