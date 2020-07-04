Кабмин предложил Госдуме уточнить статус территориального общественного самоуправления

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство в субботу внесло в Госдуму законопроект, согласно которому территориальное общественное самоуправление (ТОС) является некоммерческой корпоративной организацией с правом заниматься приносящей доход деятельностью. Документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс РФ. Согласно пояснительным материалам, ТОС "является некоммерческой корпоративной организацией". "При этом ТОС может осуществлять приносящую доход деятельность, только непосредственно связанную с решением вопросов местного значения", - говорится в пояснительной записке.

Также закрепляется право ТОС действовать на основании типового устава, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций. Законопроект позволяет гражданам вступать в состав участников ТОС по месту своего жительства без согласия других членов при условии уплаты взносов. "Устанавливается запрет на реорганизацию ТОС в форме преобразования, а также на возможность его участия в учреждении юридических лиц, за исключением участия в ассоциациях (союзах) ТОС", - отмечают разработчики.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что ТОС сможет рассчитывать на меры государственной поддержки. По его словам, таким образом "статус ТОСов повысится", у них будет "больше ресурсов, а значит граждане смогут более эффективно защищать свои права и участвовать в решении вопросов на местном уровне".