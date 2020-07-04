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Правительство РФ подписало постановление о создании заповедника в Якутии

Создание заповедника позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей, птиц и среду их обитания
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© Андрей Огородник/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Кабмин подписал постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" на территории Якутии. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Как говорится в решении правительства, общая площадь заповедника составит более 800 тыс. гектаров. Он охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря.

Уточняется, что создание заповедника позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей, птиц и среду их обитания, так как на этой территории отмечено 8 видов растений и 27 видов диких животных, включенных в Красную книгу РФ и Красный список Международного союза охраны природы.

Новый заповедник будет относиться к ведению Минприроды РФ. Ведомству поручено провести необходимые мероприятия, связанные с созданием "Медвежьих островов", и до 1 февраля 2021 года направить в Росреестр документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границ заповедника.

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