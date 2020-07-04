Большинство клириков РПЦ участвовало в голосовании по поправкам к конституции

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Большинство священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) приняли участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ. Об этом сказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы не собирали специально данные о явке священнослужителей, но нам известно, что большинство архиереев и священнослужителей приняли участие в голосовании", - сказал митрополит.

По мнению митрополита Илариона, для верующих людей особо значимо то, что в конституции теперь упоминается вера в Бога. "Это тот пункт конституции, который объединяет все традиционные конфессии Российской Федерации <...> Если бы даже только две этих поправки были [о вере в Бога и о браке как союзе между мужчиной и женщиной], все равно все верующие нашей страны за них проголосовали бы. И это, конечно, огромное большинство нашего населения", - добавил архиерей.

Закон о поправке к Конституции РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации. Затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. В законе было прямо указано, что поправки вступят в силу лишь в случае их поддержки гражданами, об этом же неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.