Фонд Кадырова раздал малоимущим более 1,6 млн продуктовых наборов в период пандемии

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова за период действия ограничительных мер из-за коронавируса передал оказавшимся в сложной ситуации семьям более 1,6 млн продуктовых наборов. Об этом сообщил в субботу глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

"За все время введения вынужденных ограничительных мер карантина и самоизоляции РОФ раздал наиболее уязвимым категориям граждан 1 666 912 продуктовых наборов. Из них 89 тыс. 314 направлены в регионы России, 40 500 наборов розданы малоимущим жителям зарубежья. Это огромная работа, которую РОФ не останавливает даже на одни сутки", - написал Кадыров.

В продолжение благотворительной продовольственной программы в субботу, по словам руководителя региона, "более тысячи малоимущих, остронуждающихся, многодетных семей получили очередную продуктовую помощь от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова". В Грозном, Аргуне, Шалинском, Грозненском, Гудермесском и Курчалоевском районах ЧР раздали мясо 14 жертвенных животных.

Кадыров ранее рассказал, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказал большую помощь в борьбе с коронавирусом в регионе. Фонд закупил десятки машин скорой помощи, оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты.

Ранее в республике объявили о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса: отменили режим самоизоляции, сняли ограничения на передвижение внутри региона, возобновил работу в штатном режиме аэропорт Грозного. Кроме того, в регионе заработали гостиницы, курорты и кафе.

Всего в Чечне выявлено 1 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 209 человек выздоровели, 24 умерли. С марта в республике действовал режим самоизоляции, жителям было запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, гостиницы, развлекательные центры и магазины были закрыты. Также были закрыты границы региона для въезда, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.