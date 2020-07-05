В Азербайджане расширяют зону жесткого карантина

На это время прекращается работа бакинского метрополитена, по выходным дням останавливается движение всех видов общественного транспорта. Продолжат деятельность лишь такси, но с условием, что они не будут брать одновременно более двух пассажиров. Еще одно требование: между водительским местом и остальной частью салона автомобиля обязательно должны быть установлены специальные пластиковые перегородки.

БАКУ, 5 июля. /ТАСС/. Зона жесткого карантина расширяется с воскресенья в Азербайджане из-за сохраняющейся в стране сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Наряду с Баку, Сумгаитом, Гянджой, Ленкоранью, Евлахом, Масаллы, Джалилабадом и Апшеронским районом, где ужесточенные ограничения действуют с 21 июня, в эту зону включены еще восемь больших городов и районов республики, в которых в последнее время растет число инфицированных. Это города Геранбой, Гёйгёль и Мингечаур, а также Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиязаньский и Шекинский районы. Согласно решению правительства, срок действия жесткого карантина во всех 16 населенных пунктах и районах установлен до 20 июля. Власти объяснили свое решение необходимостью прервать цепочку заражений, ежедневный показатель которых с 23 июня ни разу не опускался ниже 500.

Во всей зоне карантина закрыты непродовольственные магазины и крупные торговые центры, кафе и рестораны, музеи и выставочные залы, парикмахерские и салоны красоты, не разрешается проводить спортивные соревнования на открытом воздухе. За исключением ограниченного числа сотрудников госорганов и бюджетных организаций, которым разрешено продолжить работу в условиях карантина с приходом в офисы, все остальные граждане могут покидать место жительства только в нескольких случаях: если необходима медицинская помощь; для того, чтобы купить продукты, лекарства, воспользоваться услугами банка или почты, совершить прогулку на свежем воздухе; для участия в похоронах близкого родственника. Для этого им необходимо получить sms-разрешение, обратившись на выделенный номер электронного правительства.

Разрешение включает специальный цифровой код, которым обозначаются цели выхода из дома, а также серию и номер удостоверения личности. Владельцам личного транспорта необходимо указать госномер своего автомобиля. Покидать дома граждане могут только раз в день на два часа. Запрещается также собираться группами более пяти человек.

Армия на подмогу

Уже с субботы улицы всех городов и районов, входящих в зону жесткого карантинного режима, патрулируются полицейскими нарядами. Им помогают и военнослужащие армейских подразделений. Нарушители карантина и действующего в стране с конца мая обязательного масочного режима подвергаются штрафам, сумма которых с учетом ухудшившейся эпидемиологической ситуации на этой неделе была увеличена вдвое, согласно внесенным изменениям в кодекс об административных проступках. В зависимости от тяжести нарушения и категории лиц, которые их совершили, размер денежных взысканий составляет от 100 до 10 тыс. манатов (от $58 до $5 874).

На остальной территории Азербайджана, несмотря на действующий в стране до 1 августа особый карантинный режим, строгие меры изоляции и ограничения на передвижение людей не применяются.

Негативная статистика

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля. С 14 марта в стране был введен особый режим, включавший ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений, после чего число заражений стало расти. С 5 июня ежедневно регистрировалось более 300 случаев инфицирования, 19 июня суточный показатель впервые превысил 400, а 23 июня - 500. Свыше половины всех случаев (55,1%) приходятся на столицу.

По последним данным, в Азербайджане выявлен 19 801 случай инфицирования коронавирусом, что составляет 0,2% от 10-миллионного населения страны, 241 человек умер, 11 291 выздоровел.