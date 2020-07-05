Моряки в плавании смогут участвовать в интернет-переписи населения

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Моряков, которые будут находиться в плавании в ходе переписи населения, перепишут заранее или они смогут пройти электронную перепись на портале Госуслуг вместе со всеми. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной кампании. Если выход в рейс предстоит до начала переписи, то моряки дальнего плавания будут переписаны в досрочном порядке", - говорится в сообщении медиаофиса.

В нем также отмечается, что "внедрение цифровых технологий сделает процесс переписи более комфортным для жителей России - теперь не обязательно лично общаться с переписчиком, а электронные переписные листы на портале "Госуслуги" можно заполнить самостоятельно в любое удобное время". Кроме того, переписные листы за моряков дальнего плавания смогут также заполнить их родственники.

В медиаофисе также указали, что согласно международным правилам, человека, отбывшего менее, чем на год из России, посчитают как временно отсутствующего. Однако если командировка превышает год, то человек в этом случае считается постоянным жителем другой страны и в России его данные не учитываются.

"Эти международные рекомендации по учету направлены на то, чтобы не переписывать одного человека в двух разных странах", - пояснили медиаофисе.

Постановление правительства РФ о переносе Всероссийской переписи населения с осени 2020 года на апрель 2021 года было опубликовано ранее на официальном портале правовой информации. Предварительные итоги переписи будут подведены уже осенью следующего года, а окончательные итоги планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

Изначально Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести ее на следующий год из-за распространения в России коронавирусной инфекции. В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.