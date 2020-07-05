Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье составил 1. В Москве этот показатель находится на отметке 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент в последний раз был равен единице 15 июня. В столице он с 4 июня находится ниже этого уровня.

Самый низкий показатель среди десяти регионов с наибольшим количеством заболевших фиксируется в Воронежской области - 0,84. В Ростовской области и Подмосковье, как и в Москве, он составил 0,93, в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,98, а в Красноярском крае - 0,95.

В Иркутской и Свердловской области коэффициент снизился до 1,03, хотя в течение недели поднимался до 1,17 и 1,22 соответственно, в Нижегородской области - до 1,04, в Санкт-Петербурге - до 1,12.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.