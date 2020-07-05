Мишустин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Сегодня водный транспорт занимает важное место в транспортном комплексе России. От его эффективной работы во многом зависит развитие экономики и социальной сферы, промышленности и инфраструктуры. Морские и речные пути соединяют отдаленные уголки нашей огромной страны. Благодаря работникам отрасли открываются новые месторождения полезных ископаемых, возводятся современные предприятия, осуществляется доставка продовольствия, топлива, техники и оборудования на Дальний Восток, Крайний Север, в Сибирь. Вы обеспечиваете связь труднодоступных регионов с Большой землей, делаете все, чтобы жизнь миллионов людей была комфортной и благополучной", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил увеличение объема перевозок в отрасли, внедрение высокотехнологичных мощностей в портах, повышение экологичности судоходства, а также преданность работников водного транспорта интересам страны и своему делу, их профессионализм, умение добиваться поставленных целей и решать масштабные задачи.

День работников морского и речного флота - профессиональный праздник моряков и речников транспортного флота России, судоремонтников и других специалистов данной отрасли - в России празднуется с 1981 года ежегодно в первое воскресенье июля. Учрежден указом Президиума Верховного совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.