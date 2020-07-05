В КБР за неделю количество госпитализаций в больницы с коронавирусом сократилось на 15%

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) количество госпитализаций в больницы, где лечат коронавирус, за неделю сократилось на 15,2% . Об этом сообщили в региональном оперштабе по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

"Количество пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, сократилось на 4,7%, в два раза сократилось количество пациентов с объемом поражения легких до 60%. Вдвое сократилось количество вызовов скорой помощи по поводу тяжелых состояний, связанных с коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю количество госпитализаций в госпитали особо опасных инфекций сократилось на 15,2%", - говорится в сообщении.

В регионе продолжают работу семь госпиталей на 1 583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.

По состоянию на 5 июня в КБР проведено 95 992 исследований путем тестирования (за сутки плюс 1 316), выявлен 5 251 случай заражения коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 47). Из числа заболевших выздоровел 4 061 человек (за сутки плюс 64), умерли 57 (за сутки одна женщина 1941 г.р.). В госпиталях находятся 1 107 человек, из них в реанимациях - 52 человека.