В епархиях РПЦ отмечают рост числа обращений за помощью из-за пандемии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Число обращающихся за помощью в службы благотворительности в епархиях Русской православной церкви (РПЦ) людей выросло в июле в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в сводке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата, опубликованной на официальном сайте церкви.

"Синодальный отдел по благотворительности начал распределение и передачу средств в епархии для закупок продуктовых наборов для нуждающихся в регионах. Количество нуждающихся не снижается, некоторые проекты помощи бездомным отмечают высокие для лета цифры обращающихся за помощью. <…> В связи с пандемией в епархиях отмечается значительное увеличение количества обратившихся за помощью", - говорится в сообщении.

На сайте Милосердие.ru открыт сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды. При этом центры помощи семьям и приходы православных храмов, сообщает сайт РПЦ, начали акции сбора средств для помощи многодетным ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Епархии РПЦ, также говорится в сообщении, открыли 101 горячую линию в России и за рубежом для приема просьб о помощи от нуждающихся во время пандемии коронавируса.

Федеральный штаб церковной помощи социально незащищенным людям во время пандемии коронавируса был ранее открыт службой "Милосердие" совместно с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.