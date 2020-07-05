В США заявили, что коронавирус распространяется в ряде штатов, но власти к этому готовы

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Власти США фиксируют быстрое распространение новой коронавирусной инфекции в ряде районов страны, однако сейчас американские специалисты гораздо лучше подготовлены к такой ситуации, чем весной. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан.

Как он констатировал, американские власти "осведомлены о росте числа случаев заражения [за сутки]". По его словам, особенно быстро вирус распространяется в южных штатах. "Однако сейчас ситуация коренным образом отличается от того, какой она была в марте и апреле", - подчеркнул Хан, отметив, что уже разработаны методы, с помощью которых можно помочь инфицированным. Они, как пояснил Хан, основаны на применении препарата "Ремдесивир", стероидов, а также переливании плазмы.

Хан сообщил, что возглавляемое им управление в настоящее время "осуществляет надзор за 141 клиническим испытанием" различных препаратов, предназначенных для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Он заверил, что разработка вакцины идет с "беспрецедентной скоростью", но признал, что не может с уверенностью утверждать, когда этот процесс будет завершен.

Хан не представил каких-либо разъяснений относительно высказываний президента США Дональда Трампа. В субботу американский лидер заявил, что вакцина от коронавируса может быть разработана "задолго до конца года". До этого Трамп не раз подчеркивал, что такой препарат, вероятно, создадут к концу текущего года.

Согласно последним оценкам газеты The New York Times, в субботу в США были зафиксированы 46,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В пятницу их было 53 тыс., а в четверг - почти 55,6 тыс. По данным издания, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах. Данный показатель снизился лишь в двух штатах, в остальных, а также в столичном федеральном округе Колумбия он за указанный срок не претерпел значительных изменений.

Наиболее быстрое распространение вируса наблюдается, в частности, в штатах Аризона, Техас и Флорида. В них за последние дни уже несколько раз обновлялось максимальное число случаев заражения за сутки. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,83 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129,6 тыс. человек.