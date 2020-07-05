ДГТУ в 2020 году увеличит прием на бюджет по программам бакалавриата и специалитета

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) в 2020 году увеличивает число бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета, сообщил ТАСС ректор вуза Нурмагомед Суракатов.

"В новом учебном году для приема в ДГТУ выделено больше бюджетных мест по программам бакалавриата, и специалитета, чем в прошлом году. Всего на 2020-2021 год предусмотрено 856 бюджетных мест, в том числе 630 по программам бакалавриата, 67 - специалитета, а также 159 мест - по программам магистратуры", - рассказал собеседник агентства.

В прошлом году по программам бакалавривата было 608 бюджетных мест, а по программам специалитета - 55, подчеркнул ректор вуза. В новом учебном году, по его словам, рост приема на бюджетные места в основном пришелся на технические и инженерные направления подготовки, а именно на такие специальности, как "Информатика и вычислительная техника", "Программная инженерия", "Прикладная информатика", "Электроэнергетика и электротехника", "Радиотехника", "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Строительство", "Технология транспортных процессов". "Такой рост является оправданным, так как увеличение интереса к традиционным инженерным специальностям является тенденцией последних лет", - подчеркнул Суракатов.

Также на 2020-2021 учебный год выделены бюджетные места по заочной форме обучения на магистерские программы: "Разработка нефтяных месторождений"; "Процессы и аппараты пищевых производств"; "Организация и безопасность дорожного движения".

Прием будет осуществляться по 42 программам бакалавриата и восьми программам специалитета на основании результатов ЕГЭ, а также по 55 магистерским программам - по результатам вступительных испытаний, проведение которых осуществляется ДГТУ самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в 2020 году по предложениям глав муниципалитетов Республики Дагестан из-за нехватки дипломированных специалистов впервые в ДГТУ будет осуществляться прием студентов на бюджетной основе на направление подготовки "Прикладная информатика", профиль "Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении.

О вузе

Дагестанский государственный технический университет - это крупный образовательный, научный и культурный центр юга России. С момента своего создания университет выпустил более 50 тысяч специалистов, обеспечив кадрами высшей квалификации многие отрасли республики и страны.

В структуре вуза 12 факультетов, три филиала в Каспийске, Кизляре и Дербенте, 46 кафедр. Кроме того, в системе вуза пять научно-исследовательских институтов, среди которых базовые для региона НИИ "Термоэлектрические приборы и устройства" и НИИ "Микроэлектроники и нанотехнологий", а также 19 специализированных центров, в том числе крупнейший в СКФО Центр современных информационных технологий, где установлен и используется в учебном процессе и научных исследованиях суперкомпьютер, а также ряд других инновационно-технологических структур.

В университете также есть факультет повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов. Университет прошел лицензирование основных образовательных программ по 49 направлениям подготовки бакалавров, 11 специальностям, 40 направлениям магистратуры, 24 направлениям аспирантуры и семи специальностям среднего профессионального образования.