ТАСС, 5 июля. Подозрение на коронавирус выявлено у 13 призывников в Мордовии, они находятся в обсерваторе, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Олег Маркин.

"Ситуация такая: мы провели тест-исследования, те, у кого результаты отрицательные, из обсерватора выведены. У кого результаты сомнительные - направлены в центр гигиены и эпидемиологии, завтра будет готов результат. По моей информации, 13 тестов сомнительные. Если у ребят будут какие-то клинические симптомы, мы будет проводить КТ-исследования", - сказал Маркин.

За последние сутки в Мордовии выявлено 35 случаев коронавируса, 11 человек выписаны с выздоровлением. За весь период пандемии в Мордовии выявлено 3 577 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 408 человек выздоровели, 27 скончались. На стационарном лечении находятся 1 094 человека, 929 человек под наблюдением дома и в обсерваторе.