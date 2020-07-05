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В Новой Москве пожарные спасли семейство уток

Животные провалились в коллектор

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московские пожарные спасли семейство уток, провалившихся в коллектор в Троицком округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Днем 5 июля в службу экстренного вызова "112" поступило сообщение о том, что в деревне Зыбино Кленовского поселения в переливной коллектор попали утята. На место происшествия был направлен расчет пожарно-спасательного отряда № 308.

"После обследования гидротехнического сооружения пожарные, переодевшись в сухие гидрокостюмы, спустились внутрь коллектора через ревизионный люк и отловили утят. Спасенные утки были выпущены в ближайший пруд", - сказали в департаменте.

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