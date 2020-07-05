В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Еще 22 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 22 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 3 975 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,2 млн человек, около 530 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 681 251 случай заражения, выздоровели 450 750 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.