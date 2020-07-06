На Сахалине прокуратура начала проверку после голодовки рабочих в обсерваторе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Сахалинская прокуратура организовала проверку действий жителей Бурятии, прибывших на Сахалин для работы и объявивших голодовку из-за длительной обсервации. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе областного ведомства.

На заработки во время сезонного промысла рыбы на Сахалин 15 июня прибыли 15 жителей Бурятии. Согласно установленным в регионе правилам, у них взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции и разместили на 14-дневный карантин в обсерватор. Тесты показали отрицательный результат, 29 июня все должны были выйти из изолятора, но этого не произошло. Три человека пожаловались на условия содержания и низкую температуру в палатах, объявили голодовку и начали угрожать поджогом обсерватора.

"Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как объяснили журналистам в областном правительстве, прибывшие на остров жители Бурятии до сих пор находятся на изоляции согласно постановлению Роспотребнадзора. Выяснилось, что они являлись лицами первого контакта по заболевшему. Из-за этого Роспотребнадзор продлил сроки карантина до получения окончательного результата анализов.

По данным местных властей, все изолированные проживают в комнатах гостиничного типа, питание получают в соответствии с больничными нормативами. Дополнительное отопление не предусмотрено, так как отопительный сезон в Сахалинской области завершен, а температурный режим в помещениях соответствует нормам.

В области проходят лечение 494 человека с коронавирусом, 490 пациентов уже выписаны из больницы. Летальных исходов и тяжелых случаев в регионе за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов РФ с самыми низкими показателями заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции.