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Небольшая облачность и до плюс 30 градусов ожидаются в Москве 6 июля

В Московской области воздух прогреется до 31 градуса

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до 30 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в городе составит 28-30 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем воздух может прогреться до отметки плюс 31 градус. Ночью температура составит 13-18 градусов тепла.

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