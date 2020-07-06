В Сахалинской области возобновили работу гостиниц

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Гостиницы Сахалинской области, работа которых была приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, снова начали принимать туристов. Об этом в понедельник сообщили журналистам в министерстве сельского хозяйства и торговли островного региона.

"Несмотря на действующие ограничительные меры объекты гостиничного хозяйства готовы принимать заявки на бронирование номеров и предоставлять гостям существенные скидки. Рестораны и кафе, расположенные на территориях гостиниц, готовы предложить своим гостям блюда русской, европейской, восточной кухни, а также блюда нашей сахалинской кухни, которая давно стала особым гастрономическим брендом, известным не только в России, но и в других странах. Каждая гостиница самостоятельно выстраивает свою стратегию и ищет наиболее подходящие для себя ниши. Антикризисные предложения есть и у крупных гостиниц, и у гостиниц мини-формата, хостелов", - сообщили в пресс-службе.

По информации министерства, пока гостиницы будут работать с некоторыми ограничениями, предписанными Роспотребнадзором. Помимо этого, на их территориях обязаны соблюдаться все необходимые меры профилактики. Большая часть ведущих гостиниц региона планирует для сокращения издержек снизить среднюю цену за номер, снизить операционные издержки, а также оптимизацию и увеличение маркетинга.

В Сахалинской области в сфере гостиничного бизнеса осуществляют деятельность 112 объектов, из них 72 гостиницы, 12 хостелов и 28 других средств размещения, в том числе гостевые дома и общежития. Пяти объектам присвоена категория "четыре звезды", "три звезды" - 15 объектам, "две звезды" - двум объектам, "одна звезда" - шести объектам.

На сегодняшний день Сахалинская область как и вся страна остается закрытой для иностранных гостей. Однако с сегодняшнего дня регион открыл свои границы для российских туристов. В целях безопасности это касается только организованных туроператорами групп, с которыми на время всего путешествия будут работать специально обученные люди. Для самостоятельных туристов въезд на острова все еще остается закрытым.

Коронавирус на Сахалине

В области проходят лечение 494 человека с коронавирусом, 490 пациентов уже выписаны из больницы. Летальных исходов и тяжелых случаев в регионе за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов РФ с самыми низкими показателями заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 681 251 случай заражения, выздоровели 450 750 человек, умер 10 161. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.