Все дворы в Приморье планируется благоустроить до 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Все дворовые территории Приморского края планируют благоустроить в течение трех лет, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Приморье уже несколько лет участвует в программах благоустройства общественных и придомовых территорий, в том числе второй год действует губернаторский проект "1000 дворов", такая комплексная работа позволит уже через три года благоустроить все дворики края", - цитирует пресс-служба слова председателя правительства края Елены Пархоменко.

Она отметила, что в 2019 году в Приморье удалось отремонтировать почти 1 тыс. дворов, в 2020 году в крае планируется отремонтировать более 600 дворов. "Примечательно, что во многих случаях это будет не просто ремонт дворов, а создание междворовых детско-спортивных комплексов", - добавила Пархоменко.

Программа "1000 дворов" была организована в 2018 году по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Она рассчитана на 5 лет, а на ее воплощение из краевого бюджета ежегодно направляется более 1 млрд рублей. Помимо этой программы, дворовые территории в крае обстраиваются также в рамках региональной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.

"Чем больше в крае благоустраивается общественных и дворовых пространств, тем актуальнее встает вопрос о сохранении, бережливом использовании того, что сделано. И это общая задача всех ветвей власти и, несомненно, самих жителей", - резюмировала она.