Коэффициент распространения коронавируса в России сохранился на уровне единицы

В среднем по России коэффициент в последний раз был выше единицы 14 июня, а в столице он удерживается ниже этой отметки уже больше месяца, с 4 июня.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки не изменился и держится в понедельник на уровне единицы. В Москве этот показатель подрос на 0,03 - до 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В половине из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, остается ниже единицы. Помимо Москвы, это Воронежская область (0,87), Подмосковье (0,92), Ростовская область и Красноярский край (0,95). В Нижегородской области он составил ровно 1.

В Ханты-Мансийском автономном округе, который в последние дни находится на третьем месте по суточному приросту числа заболевших среди всех российских регионов, коэффициент поднялся на 0,04 - до 1,02. В Иркутской области показатель за сутки не изменился и составил 1,03, в Свердловской области он вырос на 0,03 - до 1,06. В Санкт-Петербурге коэффициент немного опустился - до отметки 1,1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.