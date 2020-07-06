В ЕСПЧ подали первую жалобу на видеосистему распознавания лиц в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Жалоба на использование видеосистемы распознавания лиц, которая применяется московскими властями и полицией, направлена в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Об этом ТАСС сообщили в правозащитной организации "Агора", юристы которой готовили текст жалобы.

По мнению заявителей, российские власти, используя технологию распознавания лиц, нарушают сразу несколько статей Конвенции: ст. 8 ("Право на уважение частной и семейной жизни"), ст. 11 ("Свобода собраний и объединений"), ст. 14 ("Запрет дискриминации"), поскольку применение технологии распознавания лиц не было политически нейтральным, и ст. 13 ("Право на эффективное средство правовой защиты").

29 сентября 2019 года на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный с властями митинг, в ходе которого была впервые применена технология видеораспознавания лиц. Пройти на акцию можно было только через полицейский кордон. На рамках металлоискателей на уровне человеческого роста были закреплены камеры видеонаблюдения.

Ранее политик Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова обращались в суды Москвы с исками к столичному департаменту информационных технологий и полиции, в которых просили признать незаконным использование подобной технологии. Московские суды по большинству исков встали на сторону властей, при этом в середине июня Мосгорсуд направил на новое рассмотрение исковое заявление Милова к властям и полиции из-за технологии распознавания лиц, удовлетворив частную жалобу на решение районного суда. После этого активисты решили обратиться в ЕСПЧ.