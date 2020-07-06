Многодетные семьи на Камчатке будут освобождены от транспортного налога на один автомобиль

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/. Членов многодетных семей на Камчатке освободили от уплаты транспортного налога на один автомобиль любой мощности, сообщается на сайте краевого правительства.

Вопрос о необходимости снижения транспортного налога на Камчатке возник давно - в настоящий момент водители Камчатки платят за использование своих автомобилей почти больше всех в стране.

"Многодетные семьи будут полностью освобождены от транспортного налога на один автомобиль, вне зависимости от его мощности. Сейчас действует ограничение до 250 лошадиных сил", - приводятся в сообщении слова врио губернатора края Владимира Солодова.

Ранее в правительстве полуострова ТАСС сообщали, что в начале июля в заксобрание региона также был внесен законопроект о снижении транспортного налога для большинства категорий автовладельцев. В случае принятия документа с нового года налог снизится для автомобилей старше десяти лет, причем больше всего это почувствуют владельцы мощных внедорожников. Планируется, что законопроект будет рассмотрен на сессии краевого парламента в третьей декаде июля.