"Он продолжит жить через свое творчество". Соболезнования в связи со смертью Морриконе

"С уходом Эннио Морриконе мы остались без выдающегося и блестящего артиста. Утонченный, но вместе с тем популярный музыкант, он оставил глубокий след в истории музыки конца XX века. Благодаря сочиненной им музыке к фильмам он внес большой вклад в распространение и укрепление авторитета Италии в мире. Хочу передать соболезнования семье маэстро", - говорится в заявлении президента республики.

"Мы всегда будем помнить с бесконечной благодарностью художественный гений маэстро Эннио Морриконе", - написал в Twitter премьер Конте.

Министр культуры и туризма Дарио Франческини назвал уход из жизни Морриконе "печальным днем для культуры". "Один из великих итальянских маэстро покидает нас. Музыкант, обладающий утонченностью и мастерством <...> Он знал, как своими мелодиями взволновать весь мир", - отмечается в его заявлении.

Морриконе оставил богатое творческое наследие, которое отличают невероятная красота и гармония. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала российская оперная певица (сопрано) Светлана Касьян, выступавшая в Риме с оркестром Морриконе. "Это такое дарование, которое невозможно сравнить ни с каким другим композитором. У него уникальный почерк, его сочинения отличает невероятная красота, гармония. Публика всегда принимает его шедевральную музыку горячо, с душой", - сказала Касьян.

Она отметила, что Морриконе принимал участие в подготовке ее выступления с его коллективом пару лет назад в Риме, но уже не смог выйти на сцену. "Выступление планировалось с ним, но здоровье маэстро не позволило. Он готовил оркестр. У нас было четыре репетиции, и это тот редкий случай, когда можно было делать запись прямо с репетиции. Такое качественное звучание оркестра, такие краски, такой высокий уровень мастерства", - поделилась она.

Касьян подчеркнула, что творчество Морриконе сделало его великим мировым композитором. "Очень жаль, что такие люди уходят. Хочется, чтобы они жили как можно дольше, творили, дарили шедевры. Это человек из разряда великих, как Петр Ильич Чайковский. Такие люди продолжают жить через свое творчество, которое оставили нам, их музыка продолжает звучать", - сказала она.

Морриконе находил "нервный контакт"

"Это был потрясающий композитор, его замечательная музыка распространялась по всему миру. Везде, мне думается, знакомо имя Эннио Морриконе. Он обладал удивительным свойством: работая в разных странах, у разных режиссеров, иногда прямо противоположных друг другу, он находил "нервный контакт" и всегда "попадал". У него не было промахов. Он получил "Оскар" с формулировкой "За выдающийся вклад в кинематограф", но я бы прибавил к этому "За выдающийся вклад в мировой кинематограф", - сказал президент Академии кинематографических искусств и наук России Владимир Наумов.