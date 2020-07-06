"Музыка приходит сама". Композиции Эннио Морриконе

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер 6 июля 2020 года на 92-м году жизни.

Морриконе написал разную по стилям и жанрам музыку к 450 фильмам. Композитор утверждал, что, получая заказ, он сначала обсуждает с режиссером замысел будущего фильма, а потом, "не ожидая вдохновения, просто садится и работает, музыка приходит сама". Музыкант не считал свои саундтреки исключительно коммерческим продуктом, он стремился передать через них то, что "невозможно донести до зрителя посредством видеоряда".

На его счету 27 золотых и семь платиновых дисков.