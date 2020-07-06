Рекордные темпы распространения коронавируса в мире. Более 212 тыс. заразившихся за сутки

ТАСС, 6 июля. Прирост числа заразившихся коронавирусом в мире обновил максимум: за минувшие сутки было выявлено свыше 212 тыс. новых случаев, сообщила в воскресенье вечером Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус продолжает быстро распространяться в регионе Северной и Южной Америки, государства которого занимают половину мест в первой десятке наиболее затронутых инфекцией стран.

Индия по количеству заразившихся вышла на третье место в мире, обойдя Россию. На 13-е место переместилась Саудовская Аравия, обогнавшая Германию и Турцию, 17-е место (вслед за ЮАР) заняла теперь Бангладеш, обойдя Францию.

Всего в мире за время пандемии выявлено более 11,4 млн случаев инфицирования, умерли из-за коронавируса свыше 530 тыс. человек.

Снижение смертности в США

На территории США наблюдается снижение смертности от коронавируса, несмотря на растущее число случаев заражения, заявил в воскресенье президент страны Дональд Трамп.

"Новые случаи [заражения] китайским вирусом растут из-за массового тестирования, смертей становится меньше, [показатели смертности] низкие и стабильные, - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. - Фальшивые новостные СМИ должны об этом информировать, а также о том, что число новых рабочих мест ставит рекорды".

Согласно статистике, на минувшей неделе количество новых случаев заражения в США существенно превысило пиковые показатели апреля: три дня подряд в стране регистрировалось более 50 тыс. инфицированных, в последние сутки этот показатель составил около 45,3 тыс. человек. При этом ежедневно фиксируется около 500-600 летальных исходов.

Всплеск заболеваемости отмечен в Калифорнии, Техасе, Аризоне и ряде других штатов. Во Флориде количество инфицированных превысило 200 тыс. человек, таким образом, этот американский штат обошел по числу случаев заражения Германию, занимающую 15-е место в мире.

В целом США являются абсолютным мировым лидером по количеству заразившихся и умерших из-за коронавируса: по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,88 млн случаев заражения, умерли свыше 129,9 тыс. человек.

Рост в Латинской Америке

В Бразилии количество подтвержденных случаев заражения превысило 1,6 млн человек, в стране зафиксировано более 64,8 тыс. летальных исходов. По обоим показателям крупнейшая страна Южной Америки занимает второе место в мире, уступая лишь США. На минувшей неделе в Бразилии четыре дня подряд регистрировалось более тысячи смертей из-за коронавируса, тем не менее Минздрав республики полагает, что она вышла на плато по числу летальных исходов.

300-тысячный рубеж по числу случаев заражения преодолела в воскресенье Перу. По данным Минздрава этой латиноамериканской страны, количество инфицированных за время пандемии достигло 302,7 тыс. человек - это пятый в мире показатель. Количество заразившихся в Перу в два с лишним раза меньше по сравнению с Россией, занимающей четвертое место (более 687,9 тыс. инфицированных), при этом по количеству умерших (около 10,6 тыс. человек) латиноамериканская страна обогнала РФ (около 10,3 тыс.) и вышла на десятое место в мире.

В Чили количество умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 7 057, еще у 3 102 человек коронавирус указан в качестве возможной причины смерти, говорится в докладе, который опубликовал в воскресенье вечером Минздрав республики. Согласно документу, количество случаев заражения в латиноамериканской стране - 330 тыс. с учетом заболевших без подтверждающего диагноз теста. По статистике ВОЗ, которая учитывает лишь официально подтвержденные случаи, в Чили насчитывается около 292 тыс. инфицированных - это шестое место в мире, тогда как на седьмом расположилась Великобритания, где в результате пересмотра статданных количество заразившихся было снижено с 311 тыс. до 285 тыс. человек. При этом по числу летальных исходов - около 44,2 тыс. - Британия занимает третье место в мире, опережая Италию (более 34,8 тыс.).

На пятом месте в мире по количеству умерших - свыше 30,6 тыс. человек - расположилась Мексика, которая в конце июня - начале июля последовательно обошла Испанию (около 28,4 тыс.) и Францию (более 29,8 тыс.). По количеству случаев заражения - свыше 256,8 тыс. - Мексика также обошла Испанию (250,5 тыс.) и теперь занимает восьмое место в мире.

На 19-й позиции теперь находится Колумбия (более 117 тыс. инфицированных), а замыкает двадцатку наиболее затронутых коронавирусом стран Канада (105,5 тыс.).

Индия на третьем месте

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии увеличилось за минувшие сутки на более чем 24,2 тыс., общее количество инфицированных за время пандемии превысило 697,4 тыс. человек. Таким образом, Индия вышла на третье место в мире, обойдя Россию. Число летальных исходов в стране достигло почти 19,7 тыс. - это восьмое место в мире.

Скорость распространения инфекции в Индии непрерывно увеличивается с начала июня и в последние дни достигла рекордно высоких показателей. Специалисты не исключают дальнейшего роста заболеваемости в связи с началом периода муссонных ливней, которые уже привели к резкому ухудшению эпидемической ситуации в стране.

О новом рекорде смертности из-за коронавируса - 163 летальных исхода в сутки - сообщили в воскресенье власти Ирана. Общее количество приблизилось к 11,6 тыс. человек - девятый в мире показатель. По числу случаев инфицирования - примерно 240,4 тыс. - Иран вот-вот обойдет Италию (241,4 тыс.), которая пока замыкает десятку наиболее затронутых коронавирусом государств.

В Пакистане, как сообщается на информационном портале правительства, количество случаев заражения к понедельнику превысило 231,8 тыс. - это 12-е место в мире. За время вспышки инфекции умерли 4 762 пациента, 2 406 находятся в критическом состоянии. В понедельник стало известно, что симптомы заражения коронавирусом выявлены у министра здравоохранения Пакистана Зафара Мирзы.

Новый всплеск заболеваемости - более 4 тыс. случаев заражения в сутки - отмечен в последние два дня в Саудовской Аравии, по количеству инфицированных за время пандемии - почти 206 тыс. человек - страна вышла на 13-е место в мире, обойдя Турцию (204,6 тыс.).

Бангладеш по количеству заразившихся - почти 160 тыс. человек - на выходных обогнала Францию (158,7 тыс.), при этом там зарегистрировано около 2 тыс. летальных исходов.

О рекордном всплеске заболеваемости - более 10,8 тыс. новых случаев заражения - сообщили в воскресенье власти ЮАР. По общему количеству инфицированных - почти 188 тыс. человек - африканская страна пока занимает 16-е место в мире, но может в ближайшие дни обойти Германию (196,3 тыс.).

Эвкалипт против коронавируса

Пока в целом ряде стран ведется разработка вакцины от коронавируса и подбор препаратов для лечения заболевания, министерство сельского хозяйства Индонезии представило антивирусное ожерелье на основе эвкалипта, которое по замыслу создателей способно помогать в лечении инфицированных и даже защищать от передачи COVID-19.

"Специалисты из национального агентства исследований и развития здравоохранения соединили образцы более 700 разновидностей эвкалипта", - рассказал руководитель ведомства Сьяхрул Ясин Лимпо. По его словам, "испытания показали, что если носить подобный травяной сбор в течение 30 минут, то погибают около 80% вирусов, подобных COVID-19". Министр также заявил, что "лично носит "антивирусное ожерелье" при посещении различных общественных мероприятий".

Замдиректора базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана Эравати Судойо отметила, что "компоненты эвкалипта ранее были признаны эффективными для борьбы с вирусами". Однако, предупредила она, "для утверждений о способности этого растения защищать именно от коронавируса необходимы длительные исследования".

В Индонезии выявлено свыше 62,1 тыс. случаев инфицирования, более 3 тыс. человек умерли. По этим показателям страна занимает первое место в Юго-Восточной Азии.