МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Алтай стал лидером среди регионов, в которых мечтают побывать россияне. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного аналитиками портала стопкоронавирус.рф.

Опрос проводился 3 июля в группе стопкоронавирус.рф ВКонтакте и канале Telegram, в нем приняли участие свыше 4,5 тыс. и 11, 2 тыс. человек соответственно. Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов из следующего списка: Москва, Санкт-Петербург, Черное море, Алтай, Камчатка, Магадан, Якутия, Карелия, Северный Кавказ, другое.

"Больше всего голосов набрал Алтай (24-36%, в зависимости от площадки)", - отмечается в сообщении.

По остальным локациям, согласно данным исследования, мнения подписчиков ВКонтакте и Telegram разделились. Мечты подписчиков соцсети ВКонтакте оказались более традиционными - кроме Алтая в топ-3 вошли Санкт-Петербург (23% голосов) и Черное море (23%). А подписчики Telegram больше мечтают о Камчатке (35%) и Карелии (28% голосов): эти регионы заняли вторую и третью строчку рейтинга самых желанных для посещения.

Таким образом, россияне выбрали пять "регионов мечты": Алтай, Камчатка, Карелия, Санкт-Петербург, Черноморское побережье.

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