Песков пожелал собственнику и коллективу "Ведомостей" прийти к взаимоустраивающему решению

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что владелец "Ведомостей" и журналистский коллектив этого издания придут к взаимоустраивающему решению.

"Мы, безусловно, желаем и журналистскому коллективу ведомостей, и собственникам "Ведомостей" прийти к взаимоустраивающему решению таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на том же высоком профессиональном уровне, на котором она это делала до сих пор", - сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать требования коллектива "Ведомостей" к новому владельцу газеты.

Песков также отметил, что кодекс в каждом издании свой и разные газеты работают по разным принципам. "В любом случае мы не имеем права и не имеем намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных средств массовой информации", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

В конце мая стало известно о смене владельца "Ведомостей", им стал Иван Еремин. Позднее о своем уходе из газеты заявили ее издатель Глеб Прозоров и пять заместителей главного редактора.

Как сообщила газета "Коммерсантъ", профсоюз журналистов "Ведомостей" выдвинул Еремину ряд требований, и, если они не будут удовлетворены, редакция рассматривает возможность забастовки. В частности, журналисты требуют гарантировать соблюдение редакционных правил, не пересматривать трудовые договоры в сторону ухудшения, гарантировать проведение юридической экспертизы и оценку рисков от публикаций штатными юристами издания, доступ сотрудников к ресурсам редакции, свободное посещение офиса и возможность удаленной работы.

В свою очередь, Еремин заявил, что в газете "Ведомости" нет трудового конфликта и нет предмета для него.