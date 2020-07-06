Власти Брянской области начали второй этап отмены введенных из-за пандемии ограничений

"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. м, <…> а также иные форматы торговли, включая уличные, отдельных образовательных организаций, например, автошкол", - говорится в сообщении.

ТАСС, 6 июля. Правительство Брянской области с понедельника перешло ко второму этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, возобновляется работа магазинов площадью до 800 кв. метров и автошкол, сообщил в понедельник оперативный штаб региона.

При этом на территории области сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, масочный и дезинфекционный режим. "В связи со сложившейся стабильной эпидситуацией управлением Роспотребнадзора по Брянской области на этой неделе будет рассмотрена возможность снятия еще ряда ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. <...> Возможно увеличение количества дежурных групп в детских садах с соблюдением новых норм СанПиН. Кроме того, Роспотребнадзор рассмотрит предложение разрешить общепиту открывать летние веранды", - отметили в оперативном штабе.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Брянской области введен с 18 марта, 1 июня он был продлен до отдельного распоряжения главного государственного санитарного врача региона. Первый этап снятия ограничительных мер начался с 9 июня, в частности, была разрешена работа непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. метров, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

По данным оперативного штаба на 6 июля, в регионе лабораторно подтверждено 6 522 случая заражения коронавирусом, 43 - за последние сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 4 729 человек, 34 умерли.