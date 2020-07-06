Путин: губернаторы докладывают о планах поэтапного снятия эпидемиологических ограничений

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что получает доклады практически от всех руководителей регионов о постепенной отмене ограничений, связанных с коронавирусом, так как ситуация меняется к лучшему.

"Они [губернаторы] будут принимать решения по снятию этих ограничений. Но не в связи с тем, что авиационной отрасли, вернее отрасли авиационных перевозок тяжело приходится, а потому что ситуация меняется к лучшему", - сказал глава государства. Он провел в Кремле очную встречу с руководителем "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

По мнению Путина, "они [губернаторы] сами заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей". "Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений", - отметил президент.

Таким образом он отреагировал на слова Савельева о том, что часть пассажиров, купивших билеты на внутренние рейсы, отказываются от полетов, поскольку в городах назначения действуют карантинные ограничения.

В понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции сообщили, что в РФ последние 11 дней выявляют менее 7000 заразившихся коронавирусом ежедневно. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 611. Общее число заразившихся достигло 687 862. Неделю суточный рост не превышает 1%.