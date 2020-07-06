"Репортеры без границ" прокомментировали вердикт суда по делу журналистки Прокопьевой

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) приветствовала решение российского суда не приговаривать к тюремному сроку журналистку Светлану Прокопьеву, обвиненную в оправдании терроризма. Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

"Светлана Прокопьева оштрафована на 500 тыс. рублей за оправдание терроризма. Суд не удовлетворил запрос прокурора, требовавшего назначить шесть лет тюрьмы. RSF восприняли это с облегчением и приветствуют мобилизацию в поддержку журналистки", - гласит короткое послание.

Ранее в понедельник Второй Западный окружной военный суд признал журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву виновной по делу об оправдании терроризма и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей. Согласно ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"), по которой было предъявлено обвинение, ей грозило наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет. Прокуратура во время прений в Псковском областном суде попросила для журналистки шесть лет колонии общего режима с последующим запретом заниматься журналистикой в течение четырех лет.

Как ранее сообщал ТАСС со слов главного редактора радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максима Костикова, Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", когда в октябре 2018 года погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".