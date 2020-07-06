Захарова рассказала о процессе подготовки к брифингам

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману о том, как проходит процесс подготовки к еженедельным брифингам.

Захарова отметила, что в начале брифинга объявляется вступительная часть, являющаяся официальной позицией МИД РФ, и в нее включается актуальный график министра иностранных дел, анонсы его визитов, переговоров, встреч. "Это также актуальная международная повестка, то есть горячие темы. Раньше были Сирия, Украина, сегодня повестка дополнилась Латинской Америкой, коронавирусом, нашей вывозной программой. А также острые и горячие темы, но которые не являются хроническими. Они возникают то тут, то там", - рассказала дипломат.

Говоря о том, как определяются темы для повестки дня еженедельного брифинга, официальный представитель МИД указала, что в брифинг включаются вопросы, требующие комментария и оценки российской стороны, так как роль России во многих вопросах очевидна. "Как вы знаете, Россия является членом Совета Безопасности ООН. Соответственно, вся международная палитра, повестка нас касается", - подчеркнула она.

Во-вторых, добавила дипломат, это вопросы, которые приходят в министерство в течение недели. По словам Захаровой, МИД РФ старается максимально оперативно отвечать на них, как правило, день в день, однако иногда требуется должная подготовка и уточнение всех данных.

"Также по совокупности тем, поступающих через вопросы, становится понятно, что нужно еще отражать. Готовится это экспертами министерствами иностранных дел, нашими посольствами и нашим департаментом, потому что очень много за последнее время касается непосредственно информационной сферы. Информационная сфера сама по себе стала актором международных отношений. Из инструментария она превратилась, может быть, даже в одно из главных действующих лиц", - поделилась официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что следующая часть брифинга - ответы на вопросы, и до начала пандемии, когда брифинги были очными, это было живое общение с журналистами, которое продолжалось "до последнего клиента и до последнего вопроса". При этом в среднем брифинг длится около двух - двух с половиной часов, из которых примерно час - живые вопросы и ответы, однако бывали случаи, когда брифинги доходили до четырех часов. "А сейчас присылают вопросы онлайн - это и видеовопросы, и письменные вопросы. Но все тоже живое, настоящее, без каких-то фейков", - заключила она.