ЕС призвал соблюдать права журналистов в контексте дела Прокопьевой

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Европейская внешнеполитическая служба в контексте решения суда по делу обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой призвала соблюдать права журналистов и не наказывать их за выполнение их работы.

"Власти должны эффективно обеспечивать свободу прессы и права журналистов на свободное выполнение своей работы. Это часть международных обязательств России. Мы тщательно изучим это решение, которое было недавно опубликовано, и выступим с отдельным заявлением", - сказал в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

В понедельник Второй Западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной по делу об оправдании терроризма и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей, ее защита намерена обжаловать решение суда.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено 5 февраля 2019 года, ей предъявили обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма" за высказанное в эфире радио "Эхо Москвы в Пскове", а затем опубликованное на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" мнение о причинах теракта в Архангельске в 2018 году. Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".