В издательстве сообщили, что книга племянницы Трампа выйдет на две недели раньше

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Книга племянницы президента США Мэри Трамп будет издана на две недели раньше запланированного срока. Об этом сообщил в понедельник издательский дом Simon and Schuster.

Издательство на своем сайте указало новую дату выхода в свет книги "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) - 14 июля 2020 года. До этого стояла дата 28 июля.

В описании книги в интернет-магазинах отмечается, что автор намерена "пролить свет на мрачную историю" семьи действующего американского лидера. Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, которое запланировано на конец июля. Суд в Покипси (штат Нью-Йорк) на прошлой неделе удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил издавать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд, приняв во внимание то, что Simon and Schuster напечатал около 75 тыс. экземпляров книги и уже начал принимать предзаказы. Однако поступление книги в продажу остается пока под вопросом, уточнила газета The New York Times.

Ранее портал The Daily Beast сообщал, что Мэри Трамп в книге расскажет о своей роли в расследовании газеты The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более $400 млн в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа - младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. По сведениям The Daily Beast, племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца. Ожидается, что книга Мэри Трамп будет издана примерно за три месяца до президентских выборов в США.