В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за угрозы природных пожаров

ТАСС, 7 июля. Спасатели Магаданской области во вторник объявили на 7-9 июля экстренное предупреждение в двух городских округах региона в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

По данным спасателей, особо опасная пожарная обстановка складывается в Тенькинском и Ягоднинском городских округах. На территории этих районов существует риск возникновения ЧС.

"Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 7-9 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе центра.

Ранее в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области журналистам рассказали, что специально для борьбы с природными пожарами 29 июня в Магадан прибыла группировка из 30 десантников федерального резерва Приволжского авиаотделения "Авиалесоохраны".

По информации синоптиков, в этом году на территории Колымы наблюдается аномально высокая грозовая активность. Большая часть гроз проходит без осадков, вызывая пожары в лесной зоне. За вторую половину июня синоптики зафиксировали более 65 гроз, из них свыше 45 - без дождя. В июне на Колыме зафиксировано более сотни пожаров, большая часть произошла из-за возгорания травы или мусора.