МЧС предупредило о сильной жаре до 40 градусов в Чечне в ближайшие несколько суток

ТАСС, 7 июля. Сильная жара до 40 градусов ожидается в Республике Чечня 7 и 8 июля, сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС.

"В дневные часы 7 и 8 июля местами в Чеченской Республике ожидается сильная жара до 40 градусов. Температурный максимум ожидается в послеобеденное время - с 14:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС призывают местных жителей меньше проводить время на улице, избегать физических нагрузок и пить больше воды. В связи с повышением температурного фона в Чечне ожидается рост возникновения лесных пожаров.

По данным синоптиков, во вторник в Грозном в утренние часы прогнозируется плюс 24 градуса, днем - плюс 40.