Старейший сенатор-республиканец США отказался от участия в съезде партии из-за пандемии

ТАСС, 7 июля. Председатель финансового комитета и временный президент (председательствует в отсутствие вице-президента США) американского Сената, старший парламентарий-республиканец Чак Грассли (от штата Айова) заявил, что впервые за 40 лет не будет принимать участие в запланированном на конец августа съезде Республиканской партии. Об этом в понедельник сообщило издание из Айовы Des Moines Register.

"Я не собираюсь туда идти. И не собираюсь из-за ситуации с вирусом (новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - заявил 86-летний Грассли.

Он также призвал всех участников предстоящего съезда во время мероприятия носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (Северная Каролина). Предполагается, что в Джексонвилле президент США Дональд Трамп объявит о том, что согласен на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.