{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Старейший сенатор-республиканец США отказался от участия в съезде партии из-за пандемии

Чак Грассли также призвал всех участников предстоящего съезда во время мероприятия носить маски и соблюдать социальную дистанцию

ТАСС, 7 июля. Председатель финансового комитета и временный президент (председательствует в отсутствие вице-президента США) американского Сената, старший парламентарий-республиканец Чак Грассли (от штата Айова) заявил, что впервые за 40 лет не будет принимать участие в запланированном на конец августа съезде Республиканской партии. Об этом в понедельник сообщило издание из Айовы Des Moines Register.

"Я не собираюсь туда идти. И не собираюсь из-за ситуации с вирусом (новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - заявил 86-летний Грассли.

Он также призвал всех участников предстоящего съезда во время мероприятия носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (Северная Каролина). Предполагается, что в Джексонвилле президент США Дональд Трамп объявит о том, что согласен на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
В МЧС рассказали о порядке регистрации туристических групп перед походом
В ведомстве отметили, что это упрощает поиск и оказание своевременной квалифицированной помощи
Читать полностью