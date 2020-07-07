Онищенко оценил вероятность распространения бубонной чумы в России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что очаги бубонной чумы в Юго-Восточной Азии не представляют опасности для населения России. Такое мнение он выразил изданию "Вечерняя Москва" .

"Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем. Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они залягут в спячку, и даже теоретическая вероятность распространения этого заболевания станет близка к нулю", - сказал он.

Депутат напомнил, что в России интенсивную работу ведут противочумные станции на Алтае, в Забайкалье, Тувеситуация в ре и Бурятии, там проводится мониторинг обстановки, наблюдение за очагами, дезинфекционные мероприятия и санации.

Онищенко пояснил изданию, что инфицирование чумой происходит в результате укуса блохи, которая живет на больном животном. "Подготовленные и оснащенные всем необходимым подразделения проводят обеззараживание местности, обрабатывают норы грызунов, уничтожают блох", - рассказал он.

В понедельник в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство ведет мониторинг и контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией. Там отметили, что на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, за которыми постоянно наблюдают профильные учреждения Роспотребнадзора. В этих очагах в полном объеме проводятся мониторинг, иммунизация населения, дератизация и дезинсекция. Кроме того, ведомство при поддержке правительства с 2016 года реализует программу взаимодействия с соседними странами в целях снижения риска завоза чумы из трансграничных очагов.

Ранее сообщалось, что власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье объявили режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Решение об усилении контроля было принято после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. Автономный район КНР Внутренняя Монголия граничит с государством Монголия, где ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях заражения чумой и одном случае подозрения на инфицирование.