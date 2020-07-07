Глава Забайкалья предложил запретить торговать в регионе спиртным в День трезвости

ЧИТА, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов внес в заксобрание региона законопроект о запрете продажи алкогольных напитков во Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 сентября, сообщила журналистам пресс-служба заксобрания.

"Проектом закона предлагается установить запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Забайкальского края в день празднования Всероссийского дня трезвости (11 сентября), что позволит сократить доступность алкогольной продукции, объемы ее потребления населением Забайкальского края", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Как уточняется в документе, который рассмотрят в пятницу, при его подготовке был учтен опыт российских регионов, в которых уже действует соответствующий запрет: Удмуртской Республики, Белгородской, Иркутской, Саратовской областей, Севастополя.

Ранее сообщалось, что уровень алкоголизации в Забайкалье почти на 10% превышает общероссийский показатель. По данным регионального Минздрава, в крае ежегодно регистрируют около 23 тыс. пациентов с наркологическими расстройствами - это 2% от общей численности населения региона. Почти 75% из них страдают синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами.