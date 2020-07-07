Из Якутска стартовала экспедиция с водружением копии Знамени Победы на горе в Якутии

ЯКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Экспедиция в составе 12 человек выехала во вторник из Якутска с целью водрузить копию Знамени Победы в Момском районе Якутии при восхождении на гору в честь 75-летия Победы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям региона.

"Экспедиция на высочайшую точку Якутии стартовала сегодня, во вторник. Команда проекта "Знамя Победы" выехала из Якутска", - сообщили в ведомстве.

Согласно проекту участники экспедиции водрузят копию Знамени Победы при восхождении на высшую точку Якутии - гору Победа с абсолютной высотой 3 003 м. Гора расположена в Момском районе, который входит в состав Арктической зоны РФ.

Как отметил координатор проекта и председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск Якутии Василий Местников, участники сначала планируют добраться наземным транспортом до села Сасыр Момского района, затем пройти пешком около 120 км и при восхождении на гору Победа планируется водрузить копию Знамени Победы. Финиш находится в административном центре Момского района, селе Хонуу, до которого участники до 1 августа планируют добраться сплавом по реке.

"2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, в Якутии - Годом патриотизма в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поднятие Знамени Победы на высочайшей вершине Якутии и Северо-Востока Сибири - на горе Победа - станет особым событием в числе мероприятий, приуроченных к этой исторической дате по всей стране", - сказал Местников.

Гора Победа расположена в Якутии и считается наивысшей точкой Буордахского высокогорного массива. С геологической точки зрения представляет собой слоистый вулкан, потухший примерно 750 лет назад. Свое название гора получила в честь победы над фашистами в 1945 году.