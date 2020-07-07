Минниханов создал комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана создали комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка, которая определит проблемные вопросы, а также выработает возможные подходы к их решению. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

"В целях организации взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями по вопросам сохранения и гармоничного развития татарского языка, его использования во взаимосвязи с другими языками, в соответствии со статьей 94 Конституции Республики Татарстана, постановляю: образовать комиссию при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка", - говорится в документе.

В задачи комиссии входят координация деятельности и организация взаимодействия властей Татарстана с органами федеральной власти, определение проблемных вопросов сохранения и развития языка, а также выработка возможных подходов к их разрешению. Комиссия также будет заниматься изучением особенностей сохранения и развития татарского языка за пределами республики и выработкой предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере языкового общения.

В состав комиссии вошли заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, вице-премьер - министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, народный поэт Татарстана Разиль Валеев, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов и другие.