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Пандемия коронавируса нового типа

Во время режима самоизоляции суды в РФ рассмотрели 3,4 млн дел и материалов

Как сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, это стало возможным в том числе и в связи с расширением сферы процедуры приказного упрощенного производства

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские суды рассмотрели 3,4 млн дел и материалов во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

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"С 19 марта по 11 мая суды рассмотрели 3 млн 400 тыс. дел и материалов. Это стало возможным в том числе и в связи с расширением сферы процедуры приказного упрощенного производства", - сказал Лебедев.

Он отметил, что более 13 тыс. дел были рассмотрены с применением видео-конференц-связи, а 360 тыс. процессуальных документов поданы в суды в электронном виде.

Кроме того, пользователи интернета свыше 300 млн раз воспользовались ресурсами системы ГАС "Правосудие".

Лебедев поблагодарил коллег за эффективную работу условиях пандемии. Для повышения доступности правосудия и соблюдения разумных сроков судопроизводства сейчас суды продолжают рассматривать дела с применением системы веб-конференции. Также с применением этой системы проводятся заседания Пленума Верховного суда.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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